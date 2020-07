Adolescente afegã fuzilou próprio marido para vingar morte; entenda a história

Ato falho na defesa do governador Wilson Lima

Após se tornar viral a foto em que uma menina aparece com um fuzil AK-47, o jornal The New York Times decidiu apurar sobre as motivações para os homicídios, e descobriu que uma das vítimas em quem a adolescente de 16 anos atirou, esse seu próprio marido.

Segundo o jornal, a menina se chama Qamar Gul, e era esposa de Mohamed Naeem, com quem se casou em 2016. Como parte do acordo, o pai da menina, Shah Gul Rahimi, tomou uma sobrinha de Naeem como sua segunda esposa. As tensões teriam começado quando a nova esposa de Rahimi visitou sua família, que mora em outro vilarejo, e se recusou a retornar ao marido.

Ainda segundo apuração, Quando Qamar foi visitar os pais, seu pai optou por segurá-la em casa até que a família devolvesse sua esposa e que o genro pagasse uma dívida equivalente a cerca de 15 mil reais. Naeem, no entanto, decidiu lidar com as coisas de uma maneira diferente: com a ajuda de integrantes do Talibã, ele apareceu na casa dos sogros na madrugada do 17 de julho para um ataque surpresa. Tanto Rahimi quanto a mãe de Qamar, Fátima, foram mortos.

A menina e o irmão estão escondidos em local seguro.