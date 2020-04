Menino de 12 anos é o mais jovem a morrer de covid-19 no Rio de Janeiro

A vida por um fio na porta de hospital em Manaus

Um menino de 12 anos morreu nesta sexta-feira (24) de complicações de Covid-19 no Rio. É a mais jovem vítima do coronavírus no estado.

Segundo um site de notícias do Globo, a criança estava internada no Hospital Federal dos Servidores do Estado, na Saúde, região central da cidade.

O Ministério da Saúde confirmou que o garoto teve Covid-19.

A reportagem apurou que o garoto estava sendo tratado inicialmente por uma infecção bacteriana -- por isso, os protocolos de isolamento e de proteção da equipe não estavam sendo seguidos.

Somente após o quadro de saúde dele se agravar, a equipe médica optou pelo teste Swab de Covid-19, que deu positivo.

Profissionais de saúde do local contaram que outras crianças dividiram o espaço com o menino.