Homem é preso e adolescente apreendido após arrastão no ônibus 448 em Manaus

Manaus/AM - Policiais militares da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) detiveram, na noite do sábado (4), um homem e apreenderam um adolescente, suspeitos de envolvimento em roubo majorado na zona norte da capital. Com eles os policiais apreenderam uma caixa de som preta HS Sound, um aparelho celular Samsung, um aparelho celular LG e a quantia de R$ 112,00 em espécie.

Os policiais que atenderam à ocorrência disseram que, por volta das 21h30, durante patrulhamento pela zona norte, mais precisamente na rua São Benedito, foram acionados por populares que informaram terem sido roubados naquele exato momento, dentro do coletivo da linha 448, e que os suspeitos haviam tomado destino ignorado.

De posse das informações e características dos suspeitos, a guarnição iniciou as buscas e fez incursões em um beco, onde os policiais encontraram os suspeitos com diversas escoriações e hematomas, pois durante a fuga, teriam se perdido e entrado em um ponto de venda de drogas, sendo agredidos pelos populares do local. Questionados, os suspeitos informaram que foram surpreendidos por oito pessoas que tomaram parte do material roubado, levaram o simulacro usado por eles para cometer o roubo ao coletivo e ainda agrediram ambos.

O adolescente, que estava com ferimentos mais graves, foi encaminhado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Danilo Corrêa para receber atendimento médico. Logo em seguida, ambos foram conduzidos ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.