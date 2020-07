Adolescente mata amiga com tiro na cabeça em condomínio de luxo

Investigações na saúde do Amazonas miram parlamentares e empresários

Isabele Guimarães Ramos, 14, foi morta com um tiro na cabeça na noite desse domingo (13), dentro de um condomínio de luxo localizado em Cuiabá. O autor do disparo é a própria amiga dela que tem a mesma idade e é moradora da residência.

O tiro teria sido ocorrido de forma acidental e partiu da arma do pai da suspeita que seria atirador esportivo. As garotas teriam pegado uma das sete armas do homem e enquanto brincavam com ela, a mesma teria disparado.

Isabele foi atingida na cabeça e foi encontrada no chão de um dos banheiros da casa. Ela foi socorrida, mas já chegou ao hospital morta. Durante perícia, a polícia encontrou as outras armas colecionadas no imóvel.

Os policiais investigam agora, se no momento do tiro tinham outros adolescentes na cena do crime, ou se estava apenas Isabele e a amiga. A vítima já tinha perdido o pai em um acidente em 2018.