Grávida entra em trabalho de parto e bebê nasce em via pública no Amazonas

Investigações complicam governo do Amazonas

Manaus/AM - Policiais Militares do 8° BPM ajudaram uma grávida em trabalho de parto em via pública, na madrugada de domingo (19), no município de Tabatinga. Mãe e bebê passam bem.

A viatura estava fazendo o patrulhamento da área quando percebeu um grupo de pessoas aglomerados em frente a um supermercado . Ao se aproximarem, encontraram a adolescente de 15 anos em trabalho de parto, os policiais deram apoio até a chegada do Samu.

A adolescente e o recém-nascido foram encaminhados a UPA do município para os procedimentos de rotina.