Adolescente dada como morta há 6 meses em Manaus pode estar viva e ter viajado, diz família

Manaus/AM - A adolescente Joany Martins, de 15 anos, dada como morta em julho de 2019, após supostamente ter cometido suicídio na Ponte Rio Negro, zona Oeste de Manaus, pode estar viva e viajado para Fortaleza. É o que diz a mãe da adolescente, em um vídeo ao vivo, realizado no último sábado (18).

Segundo Sheila, mãe da adolescente, após o suposto suicídio, pessoas disseram ter visto Joany se jogar da ponte, porém um mês depois, ao ir na delegacia, ela teve conhecimento de que ninguém teria visto que a jovem se jogar. Após isso, Sheila disse ainda que algumas pessoas chegaram a relatar que viram Joany com um visual diferente (cabelo curto e preto) em Iranduba.

A mãe da adolescente disse ainda que a jovem sempre mostrou desejo de ir para Fortaleza com uma amiga. A mãe tenha esperanças de que ela seja encontrada.

Sobre o caso: Joany Martins teria se jogado da Ponte Rio Negro em 25 de julho de 2019, após pegar corrida com um motorista por aplicativo até o local. O motorista disse em depoimento que chegou a perguntar o que ela faria no local e foi informado que ela estava esperando uma pessoa. No dia seguinte, apenas pertences da adolescente foram encontrados. A identidade que estava com a adolescente ou o corpo, não foram encontrados.

Quem tiver informações, pode entrar em contato com os números: (92) 99526-1954 / (92) 99269-1905, falar com Sheila.