Suspeito de sequestrar e tentar matar adolescente de 14 anos é preso em Manaus

Manaus/AM -Antônio Andrey da Silva e Souza, 19, mais conhecido como “Djeime”, foi preso nessa terça-feira (5), acusado de participar da tentativa de homicídio de uma adolescente de 14 anos, no bairro Novo Aleixo, no último dia 21 de janeiro. O suspeito morava e foi preso no mesmo bairro onde ocorreu o crime.

Segundo a polícia, a tentativa de homicídio tem a ver com a guerra entre as facções PCC e FDN. A primeira acreditava que Rayssa Brito do Nascimento, estaria atuando como informante dos rivais e por isso, teria ordenado a morte dela.

Na ocasião, Antônio e outros quatro comparsas aproveitaram o momento em que a garota estava dormindo sozinha em casa e invadiram o local, raptando a mesma.

Rayssa foi levada para um ramal no Puraquequara e sofreu tortura. Em seguida levou um tiro na cabeça e foi abandonada para morrer. Ela foi encontrada, socorrida e sobreviveu ao atentado.

De acordo como delegado Luciano Calixto, a adolescente não tem ligação alguma com o mundo do crime e também não estaria grávida quando sofre o ataque, como foi cogitado no início das investigações.

“Djeime” foi identificado por meio de câmeras de segurança que filmaram a invasão e o sequestro. Ele confessou o crime, mas se recusa a colaborar com a polícia e entregar os demais participantes. As investigações sobre o caso continuam.