Polícia encontra adolescente trancada na casa de homem que sequestrou ex em Manaus

Manaus/AM - Bruno Marques Campos, 30, foi preso nessa terça-feira (11), acusado de sequestrar e manter em cárcere privado, a ex-namorada de 19 anos. O crime ocorreu no dia 18 de maio no bairro Jorge Texeira, na Zona Leste. Uma adolescente foi encontrada trancada na casa dele após a prisão.

O delegado Charles Araújo explica que Bruno já tem passagem pelo mesmo crime: “Ele era costuma na prática de manter mulheres em cárcere, já tinha passagem pelo mesmo crime com outra vítima”.

No dia do crime, Campos invadiu a casa da vítima armado e a obrigou a seguir com ele até uma residência no bairro Tancredo Neves, onde ela foi feita refém por cerca de 7 dias.

Bruno não aceitava o fim do namoro e queria obrigar a jovem a permanecer com ele. Cerca de sete dias depois, ele decidiu liberá-la, mas a jurou de morte caso ela procurasse a delegacia e o denunciasse.

O pai da garota, porém, registrou o sequestro assim que ele aconteceu. Bruno passou então a ser procurado pelo crime, mas só foi localizado e preso nessa terça-feira (11), após ser abordado na rua por uma equipe de patrulhamento da Polícia Militar.

Na casa dele uma adolescente foi encontrada trancada e os agentes precisaram arrombar a porta para retirá-la do local. Contudo, ela nega que estava sendo mantida em cárcere, mas a polícia acredita que ela está com medo de denunciar o suspeito e por isso, abriu uma investigação sobre o caso

No imóvel, foram encontrados também um simulacro e um colete balístico. Bruno foi indiciado por sequestro e cárcere privado.