Usando colete balístico, adolescente é assassinado durante tiroteio entre facções em Manaus

Manaus/AM - Um adolescente identificado como Benjamin da Silva Queiroz, 17, foi brutalmente assassinado na noite deste sábado (21), na Travessa Guarapuava, bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus.

Segundo a polícia civil, o adolescente foi morto durante um tiroteio entra facções criminosas no local. Ele estava usando um colete balístico da Polícia Militar do Amazonas, quando foi atingido por 5 tiros, sendo 3 na cabeça, 1 no braço e 2 nas costas. Ainda segundo a polícia civil, o tiroteio durou cerca de dez minutos e duas pessoas ainda foram presas.

No local do crime, foram encontradas várias munições de armas diversas. A polícia acredita que o adolescente estaria participando do tiroteio. Policiais Militares cercaram o local e conseguiram prender dois suspeitos. Eles foram encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia para prestarem esclarecimentos.

O Instituto Médico Legal foi acionado para remover o corpo do adolescente.

Na madrugada deste sábado (21), também foi registrado um homicídio de um jovem que foi encontrado amarrado em uma rua próxima. A polícia civil informou que a área vem sendo alvo de conflito entre facções e que o local ter reforço policial.

Foto: Eriane Ribeiro / Portal do Holanda