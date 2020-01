Em Manaus, adolescente morto em tiroteio teria 'traído' facção

Manaus/AM - Uma troca de facções pode ter motivado a morte de um adolescente de 17 anos durante um tiroteio ocorrido na manhã de hoje (8), na Travessa Adalberto Vale, antiga rua do Aterro, no bairro Betânia, na Zona Sul.

De acordo com informações obtidas pela equipe do Portal do Holanda, o menor pertenceria a certo grupo criminoso, mas teria trocado de lado recentemente, indo para uma facção rival.

A “traição” teria revoltado o chefe do grupo que ordenou a execução imediata dele. A ordem foi cumprida na manhã de hoje e o jovem até tentou evitar trocando tiros com os assassinos e se escondendo em uma casa, mas foi ferido e não resistiu.

A polícia afirma que ele não era morador da Betânia, mas de um Prosamim próximo e já teria ficha criminal. Apesar da pouca idade, ele tinha passagem por roubo e homicídio na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).

O adolescente morreu com quatro tiros, o corpo foi encaminhado ao IML e o caso será investigado pela polícia.