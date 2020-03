Em confronto com a polícia, adolescente é morto com mais de 5 tiros em Manaus

Bolsonaro não é um homem mau

Manaus/AM - O corpo do adolescente Douglas dos Santos Cunha, de 17 anos, foi removido do hospital Platão Araújo após ser baleado em um tiroteio, na rua Santa Helena, do bairro Nossa Senhora de Fátima II, Zona Norte de Manaus.

Policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano informaram que realizavam uma varredura na área para encontrar envolvidos de um homicídio ocorrido na manhã deste domingo (15), quando dois criminosos invadiram uma igreja, também na rua Santa Helena, e atiraram contra um homem identificado como Juceli de Souza Santos, de 31 anos.

Ao chegarem na comunidade, os militares afirmaram que foram recebidos a tiros e teriam revidado a agressão. Douglas foi atingido com 8 tiros pela PM e levado para o Platão Araújo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).