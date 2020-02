Condenado a 20 anos por matar adolescente durante assalto é recapturado em Manaus

Manaus/AM - A polícia apresentou nessa terça-feira (4), Rodrigo Pimentel Aquino, 25, condenado por matar Thalles Josafá da Silva, de 17 anos, em agosto de 2017, durante um assalto à casa da vítima.

Rodrigo estava preso, mas fugiu depois de ser colocado no regime semiaberto e romper a tornozeleira de monitoramento. O delegado Guilherme Torres, lembra que no dia do crime, 8 de agosto, Pimentel e outros dois comparsas ficaram de tocaia na frente da casa da família de Thalles.

Quando o pai saia para trabalhar, o renderam e invadiram a casa roubando vários objetos de valor, inclusive uma motocicleta. Thalles, o pai e um amigo decidiram perseguir os criminosos, mas eles reagiram e atiraram no jovem ao serem encurralados em uma rua sem saída.

Thalles morreu no hospital e o caso gerou revolta e comoção popular. Um dia após o crime, um dos criminosos acabou morrendo e os outros dois foram presos no decorrer das investigações.