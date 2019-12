Adolescente brasileiro é encontrado morto com pênis decepado na fronteira com a Guiana

Manaus/AM - O adolescente brasileiro Oduan Marcio Júnior da Silva e Silva, 16, foi encontrado morto com o pênis decepado na fronteira do país com a Guiana. O menor estava desaparecido há cinco dias.

De acordo com o Sistema Globo de informação, a mãe da vítima já havia registrado o desaparecimento dele no último dia 20 e estava fazendo buscas também por conta própria.

Ela chegou a ir de Roraima, onde mora, para a Guiana em busca do filho, já que eles tem parentes por lá, ma ele não foi achado. No dia de Natal, o corpo da vítima foi achado bem na fronteira, mas do lado guiano. Oduan havia sido esfaqueado várias vezes e teve o pênis decepado no local.

A notícia veio à público nessa quinta-feira (26), quando a polícia de Bonfim, em Roraima, confirmou a morte. Ela também afirma que o menor tinha envolvimento com o mundo do crime e que as investigações continuam para prender o autor do crime.

Com o cadáver estava na Guiana, a polícia de lá também está atuando no caso. Juntas as duas polícias querem desvendar ainda se Márcio foi morto no Brasil e ou do outro lado da fronteira.