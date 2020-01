Adolescente é morto a tiros enquanto colhia frutas em granja no Amazonas

Manaus/AM - Um adolescente de 13 anos foi morto a tiros de espingarda no município de Tabatinga na terça-feira (21), supostamente porque estava colhendo a fruta rambutan com dois amigos em uma granja.

Segundo a polícia, o tiro teria sido disparado pela espingarda do caseiro do local de 42 anos, que foi preso e teve duas espingardas calibre 16 e 36 apreendidas, além de três cartuchos.

A polícia disse que o tiro atingiu as costas do adolescente que morreu na hora. O caseiro foi levado para a delegacia do município.



Foto: Divulgação Polícia Militar