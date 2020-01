Adolescente é executado com sete tiros na virada do ano em Manaus

Manaus/AM - Josimar Santos Souza, 17, foi morto com sete tiros pelo corpo, na manhã desta quarta-feira (1), no bairro Compensa 1, zona Oeste de Manaus.

Segundo a polícia, as circunstâncias do crime ainda estão sendo investigada. A família preferiu não falar sobre o caso com a polícia.

Após ser atingido, o jovem ainda foi socorrido por seus familiares e levado ao Serviço de Pronto Atendimento Joventina Dias (SPA), mas acabou morrendo.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o crime.