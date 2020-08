Adolescente é decapitado e tem cabeça jogada no meio da rua; corpo desapareceu

Guilherme Gomes Bravo, um jovem de 17 anos teve a cabeça arrancada e lançada no meio da rua em um crime brutal ocorrido no subdistrito de Guarus, em Campos, no Rio de Janeiro. O corpo dele ainda não foi encontrado.

Segundo a polícia, moradores do Parque Presidente Vargas presenciaram o momento em que um motociclista chegou ao local e jogou uma sacola com o membro no meio da rua.

Alguns populares, impressionados, fizeram vídeos e fotos e compartilharam nas redes sociais e grupos de WhatsApp e foi dessa forma que a família de Guilherme descobriu a morte dele.

Eles contaram a polícia que a adolescente não tinha envolvimento com o mundo do crime. Ele morava com a avó e no dia da morte teria ido visitar uma tia. Minutos depois de sair da casa dela, Guilherme percebeu que tinha esquecido o telefone e voltou em uma bicicleta para buscar, foi meio do trajeto que ele desapareceu.

Bravo não tem antecedentes criminais e a polícia trabalha com a hipótese dele ter sido executado por engano ao ser confundido com outra pessoa.

A morte dele chocou moradores do subdistrito e as buscas pelo corpo do garoto seguem no local.