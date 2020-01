Adolescente de 15 anos é morto em parada de ônibus em Manaus

Manaus/AM - Um adolescente identificado como Maicon Douglas Barros Dias, de 15 anos, foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (24) em uma parada de ônibus próxima à Bola do Produtor, na Avenida Camapuã, bairro Jorge Teixeira, zona Norte da cidade.

Segundo testemunhas, o rapaz havia acabado de deixar a Bola do Produtor, onde acontecia uma aula de Zumba, quando foi atingido com os disparos na cabeça. Ele estava no local acompanhado de uma mulher.

As informações preliminares são de que os responsáveis pelo crime chegaram em um carro de modelo ônix, cor branca, atirando na cabeça, pescoço e tórax da vítima.

O rapaz foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, mas já estava sem vida quando deu entrada na unidade de saúde.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.