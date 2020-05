Polícia pede ajuda para localizar suspeito de matar adolescente com seis tiros em Manaus

A Culpa é do Supremo

Manaus/AM - Um homem identificado apenas como João Matheus, está sendo procurado pela polícia civil do Amazonas, como pricipal suspeito do homicídio da adolescente Lenita Silva da Silva, 14, ocorrido no último sábado (23), no bairro Tarumã, zona Oeste.

De acordo com a polícia civil, imagens mostram o suspeito em um carro vermelho, que teria sido utilizado para levar a adolescente ao local onde o crime foi cometido.

Quem tiver informações pode ligar para o número da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros: (92) 3636-2874 / (92) 98118-9535 ou pelo número 181.