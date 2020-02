Encontrada em igarapé de Manaus pode ter morrido no ‘tribunal do crime’, diz polícia

Manaus/AM - O corpo de Sigrid Liborio Santana, de 14 anos, foi encontrado boiando no igarapé do bairro Educandos, zona Sul de Manaus.

Segundo a polícia, a Sigrid e a amiga Thaissa Karolaine da Silva Azevedo, também de 14 anos, desapareceram na madrugada desta quinta-feira (6), quando conversavam na casa de Thaissa, no bairro Colônia Antônio Aleixo.

Sigrid foi encontrada morta com 7 tiros pelo corpo. A polícia acredita que as adolescentes tenham sido submetidas ao “tribunal do crime”, pois Sigrid já vinha recebendo ameaças de traficantes.

Thaissa ainda não foi localizada.

O corpo de Sigrid foi removido ao Instituto Médico Legal. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros deve investigar o caso.