Adolescente é morta a facadas e suspeito do crime é ex-namorado

Uma adolescente de 15 anos foi morta no início da madrugada desta segunda-feira (10) com vários golpes de faca nas costas e no pescoço, no município de Zabelê, Cariri paraibano.

Segundo um site de notícias do Globo, no início da madrugada, vizinhos ouviram gritos de uma menina vindos de uma casa e, ao chegarem até o local para ver o que havia ocorrido, se depararam com o corpo no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado ao local e constatou que ela já estava morta.

De acordo com informações de testemunhas à polícia, o ex-namorado da vítima seria o suspeito do crime por não aceitar o término do relacionamento. A Polícia Civil investiga o caso. O suspeito não foi localizado até as 6h50 desta segunda-feira.