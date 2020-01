Pai flagrou filho com faca na mão, após matar ex-namorada de 14 anos no Amazonas

Manaus/AM - O caso de Mayane Brasil Batista, de 14 anos que foi assassinada após terminar o namoro com um rapaz de 22 anos na última terça-feira (14) em Manacapuru, ganhou mais detalhes nessa quarta-feira (15). Isso porque o pai do ex-namorado dela contou a polícia que viu o filho com a faca na mão em cima do corpo da garota.

Em depoimento, ele contou que tentou ouviu os gritos da vítima na casa e ao chegar para conferir o que havia acontecido, encontrou o filho ensangüentado com a faca na mão, e a menina ferida e agonizando.

Ele disse que acionou o socorro e tentou reanimar Mayane, mas não conseguiu. Para isso, ele chegou a pedir ajuda do filho, mas o jovem com frieza olhou para a menor e disse que havia feito isso para que ela não o “fizesse mis de besta”.

Antes mesmo da chegada da polícia, ele deixou o local e segue foragido. Desde o dia do crime, buscas estão sendo feitas na cidade e entorno, mas sem sucesso. A polícia acredita que ele possa estar sendo ajudado por alguém.