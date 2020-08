Corpo de criança que caiu de rabeta no rio Amazonas é encontrado

O corpo de uma criança identificada como Cristiano da Silva, de 13 anos, foi encontrado na terça-feira (4) após constantes buscas no Rio Amazonas.

A canoa que ele estava naufragou com outros dois homens, que conseguiram ser resgatados. O caso aconteceu no último domingo quando Cristiano e um maior de idade, haviam ido buscar um passageiro de uma embarcação que saiu de Manaus em direção a Óbidos, e parou no meio do rio.

O corpo foi encontrado dois dias depois. A Capitânia dos Portos abriu um inquérito para investigar o caso.