Adolescente de 13 anos morre após choque elétrico ao tocar em carregador de celular

Um adolescente de 13 anos morreu vítima de choque elétrico ao encostar em uma parte de metal de um carregador de celular que estava na tomada. A informação é do site Metrópoles. O caso ocorreu na semana passada, em Tocantins.

Ainda segundo a publicação, o menino ficou internado, mas não resistiu. “É com muita dor que a comunidade escolar do Colégio Sigma manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do ex-aluno João Vitor Domat Remus na última semana ao sofrer um acidente em sua casa em Palmas, no Tocantins”, lamentou a Instituição de ensino onde o menino estudava de acordo com a publicação.

O enterro do corpo do menino ocorreu no último de sábado (8).