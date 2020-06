Polícia transfere adolescente que matou jovem em Eirunepé para o Acre

Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais

Manaus/AM - Na manhã de domingo (31), por volta das 10h, policiais civis da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Eirunepé, realizaram a transferência de uma adolescente de 15 anos para o município de Feijó (AC). Ela cometeu ato infracional análogo ao crime de homicídio, resultando na morte de um jovem de 19 anos, ocorrido no ano de 2019, em um barco, no porto daquele município.

Segundo Gonzaga Júnior, a adolescente estava sob tutela de uma responsável em Eirunepé, em apreensão domiciliar, tendo em vista que a adolescente não poderia responder pelo ato infracional no município de origem, pois se trata de uma região de difícil acesso. A Polícia Civil e o Poder Judiciário do Acre já foram informados sobre a situação em que a adolescente está.



“A adolescente foi encontrada fora de casa, consumindo bebidas alcoólicas, usando entorpecentes e desrespeitando as ordens que lhes foram impostas. Por conta disso, tomamos uma decisão, juntamente com o Conselho Tutelar, de que ela deveria retornar à cidade de origem, no caso, Feijó. A Prefeitura de Eirunepé nos concedeu um avião fretado para fazermos a transferência da menor”, explicou o investigador.

A adolescente continuará respondendo pelo ato infracional, agora sob direção da Polícia Civil do Acre.