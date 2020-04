Indígena Yanomami de 15 anos testa positivo para Covid-19

Coronavírus já pode estar dentro de casa

Um adolescente indígena da etnia Yanomami, de 15 anos, está na UTI após ser infectado pelo novo coronavírus, em Roraima. Ele está internado desde o dia 3 de abril.

É o primeiro caso confirmado de indígena no Estado. No Amazonas, três indígenas já foram diagnosticados com o Covid-19.

Ainda segundo o site notícias Globo, a Secretaria Especial de Saúde indígena (Sesau) informou que o adolescente deu entrada na unidade com falta de ar, dor no peito, febre e dor de garganta.

O primeiro exame deu negativo para a doença. A confirmação saiu após a contraprova.