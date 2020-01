Vídeo mostra dupla armada invadindo escola e atirando em três adolescentes

Uma dupla armada invadiu a quadra de uma escola particular, atirou e deixou três adolescentes feridos no Bairro José Walter, em Fortaleza. A ação aconteceu na noite desta quarta-feira (15), por volta das 19h30 e foi flagrada por câmeras de segurança. No momento do tiroteio estava acontecendo uma partida de futebol promovida por projeto social desenvolvido e mantido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Bairro José Walter.

Segundo um site de notícias do Globo, o Centro Educacional Doris Johnson, onde aconteceu o tiroteio, informou que o ocorrido "trata-se de um caso isolado". A escola acrescentou que, dentre os feridos, dois são alunos matriculados na instituição e a outra vítima é uma jovem que assistia ao jogo.

Nas imagens registradas por câmeras do colégio, é possível ver que um grupo de pessoas que estava assistindo à partida corre assim que escuta o primeiro disparo. Em seguida, dois suspeitos invadem a quadra e atiram na direção a um jovem. A vítima tenta correr, mas é perseguida pelos criminosos.

Durante o tiroteio, houve correria e tumulto no local. Os suspeitos estavam usando capacetes e fugiram após os tiros.

Conforme testemunhas, as vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Distrital Gonzaga Mota do José Walter, o Gonzaguinha José Walter. Em seguida, duas ambulâncias do Samu fizeram a transferência dos dois estudantes feridos para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro da capital.

A direção do Centro Educacional Doris Johnson comunicou, por nota, que as vítimas "não foram feridas gravemente e todos estão se recuperando do ocorrido, já tendo sido submetidos a procedimentos médicos e aguardando alta do hospital".

O colégio comunicou que as imagens foram entregues à polícia para auxiliar na identificação dos suspeitos. "As imagens que foram vinculadas à instituição foram cedidas por ela própria à polícia, e da mesma maneira que a população, estamos aguardando um parecer oficial e resolução do caso", informou a direção da escola, em nota.

"O projeto está à disposição dos pais e familiares para dar o apoio necessário, como também pede pela intensificação da segurança dentro da comunidade em que está inserido", acrescentou.