Em Manaus, adolescente é apreendido e confessa ter estuprado vítima durante assalto

Manaus/AM - Um adolescente de 16 anos foi apreendido na madrugada desse sábado (22), após participar do roubo de um ônibus empresarial e de um assalto a uma casa no bairro Tarumã, na Zona Oeste. Na ocasião, ele confessou ter estuprado uma das vítimas.

Segundo a polícia, por volta das 2h, uma viatura foi acionada com informação de quem um grupo havia levado o veículo e estava trafegando com ele pela avenida do Turismo. Policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM) conseguiram interceptá-lo, mas o menor e os comparsas abandonaram o ônibus e saíram correndo por uma área de mata.

Buscas foram feitas no entorno e o menor foi localizado escondido em uma casa. Ele foi reconhecido por uma das vítimas e acabou confessando que havia a estuprado. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao infrator que foi apresentado à Delegacia Especializada em Apurações de Atos Infracionais (DEAAI).