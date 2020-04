Adolescente de 15 anos vai parar no hospital após ser espancado em Manaus

Em 4 meses, Amazonas recebeu R$ 400 milhões para a saúde

Manaus/AM - Um adolescente de 15 anos foi para no hospital depois de ser espancado por um grupo de populares na noite dessa terça-feira (14), no bairro Nova cidade, na Zona Norte.

Minutos antes, a vítima e o outro homem teriam assaltado um morador do bairro, na rua Estonia, por volta das 19h. Na fuga, eles foram perseguidos pelos vizinhos, mas apenas o menor foi capturado.

Ele foi agredido com socos, pontapés e pauladas e precisou ser levado por policiais para o SPA do Galileia. O companheiro dele fugiu com o celular roubado e uma faca usado no crime.