No Amazonas, adolescente é preso após tentar matar homem a facadas

Manaus/AM - Um adolescente de 15 anos foi apreendido nessa segunda-feira (17), suspeito de tentar matar um homem a facadas na cidade de Maués, no interior do Amazonas.

O crime ocorreu no último sábado (15), e desde então, o suspeito estava foragido. Ontem por volta das 11h, ele caminhava com outros dois homens próximo a Feira do Produtor Rural da cidade, quando foi reconhecido pelo pai da vítima.

O homem acionou imediatamente a polícia e durante revista, foram encontradas duas facas, tipo peixeira, com o adolescente e os comparsas. Todos foram encaminhados para a 48ª Delegacia Interativa da Polícia Civil, onde permanecem à disposição da Justiça.