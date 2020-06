Casa de prostituição em Manaus anunciava adolescentes nas redes sociais

CPI da Saúde não foi apenas ‘impedida’ de funcionar: o interesse público é que não prevaleceu

Manaus/AM - Um homem de 28 e uma mulher de 23 anos foram presos na noite desta sexta-feira (19) durante a ‘Operação Domum’. O casal é suspeito de agenciar menores de idade para uma casa de prostituição, chamada de Mansão Plano B, localizada no bairro São Jorge.

Durante a apreensão, duas adolescentes de 17 anos foram resgatadas pela Polícia Civil. Segundo a delegada Joyce Coelho, titular da Depca, o casal atraia adolescentes e as usava em encontros sexuais com clientes da casa. As menores eram obrigadas a dividir parte do dinheiro que ganhavam com os agenciadores.

Ainda segundo a delegada, as adolescentes eram anunciadas nas redes sociais com o termo de 'novinhas'. A casa estava há duas semanas funcionando, mas segundo a delegada Joyce o casal mudava constantemente de lugar para despistar a ação da polícia.

O casal já possui uma ocorrência pelo mesmo crime.