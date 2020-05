Adolescente é detido após assalto a ônibus em Manaus

Caso Kimberly : amor bandido no caminho de um sonho

Manaus/AM - Um adolescente de 17 anos foi apreendido neste sábado (16), por volta das 19h40, por suspeita de envolvimento em um roubo ao ônibus da linha 678. A detenção foi efetuada por policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

A apreensão do adolescente ocorreu após denúncia de uma mulher vítima do assalto. Enquanto fazia buscas pelo suspeito, a equipe policial recebeu a informação de que o autor do crime havia sido pego por populares na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, bairro Jorge Teixeira. Eles deslocaram para a área e localizaram o suspeito, que tinha escoriações pelo corpo.

O adolescente foi levado para atendimento médico no Pronto Socorro Platão Araújo e depois conduzido para a Delegacia de Apuração de Atos infracionais (Daai) onde o caso foi registrado.