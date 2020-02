Inconsciente, adolescente desaparecida é achada às margens de estrada no Amazonas

Manaus/AM - Uma adolescente de 15 anos que estava desaparecida do município de Manicoré desde o último dia 12, foi encontrada desmaiada às margens de uma estrada na cidade de Humaitá, no Amazonas.

Segundo a polícia, a adolescente teria sido vista pela última vez, por volta das 11h, no sítio onde mora, localizado no quilômetro 12, comunidade Maravilha, zona rural do município de Manicoré, já na fronteira com Humaitá. Na ocasião do desaparecimento, a menor estava com a família dela, realizando um trabalho no lugar.

Após algum tempo no local, a mãe da jovem percebeu que ela não estava mais e pediu a ajuda de vizinhos para juntos procurarem nas áreas de mata próximas ao local, mas não a encontraram.

“Após a família formalizar o Boletim de Ocorrência (BO), saímos em diligências em busca da adolescente. Ela desapareceu em Manicoré, mas a região era muito próxima a Humaitá, por esse motivo a família se dirigiu até o DEP”, explicou o delegado Matheus Imperatriz.

Ele conta que no fim da tarde de quinta-feira (13) a adolescente foi encontrada, ela estava próxima a uma estrada, caída no chão inconsciente.

A vítima não apresentava nenhum sinal de violência mesmo assim foi encaminhada para uma unidade hospitalar de Manicoré, o estado de saúde dela é estável. As circunstâncias do desaparecimento estão sendo investigadas e por enquanto, são consideradas misteriosas.