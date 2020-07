Adolescente encontra dedo humano decepado ao comer esfirra

Investigações na saúde do Amazonas miram parlamentares e empresários

Um adolescente encontrou um dedo humano decepado enquanto comia uma esfirra em São Paulo, no último sábado (11). A Polícia Militar foi acionada pela família que havia pedido o alimento por delivery. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

Os policiais foram até o restaurante saber como o dedo havia parado dentro da esfirra. O dono do estabelecimento explicou que um funcionário sofreu um acidente enquanto cortava calabresa, decepando a ponta do dedo.

Ainda conforme o responsável pelo restaurante, os funcionários tentaram localizar o dedo, mas não conseguiram e o funcionário foi levado para o hospital, de acordo com a polícia.

Os alimentos foram recolhidos para análise do Instituto de Criminalística e a parte do dedo decepado foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). A ocorrência foi registrada no 20º Distrito Policial de Água Fria onde serão investigados crimes contra saúde do consumidor e lesão corporal culposa.