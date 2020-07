Tiroteio em bar deixa homem morto e idosa e adolescente feridos em Manaus

‘Comissão pró Wilson Lima’ desfeita. Aumenta pressão pelo impedimento do governador

Manaus/AM - Charles Gomes Nunes, 29, morreu e um adolescente de 13 anos e uma idosa de 66, ficaram gravemente feridos ao serem baleados enquanto estavam um bar na Rua Marechal Rondon, Conj. Flores, Alvorada 1, na noite desse sábado (11).

Populares contaram que homens armados chegaram em uma motocicleta e começaram a atirar no local. Charles foi atingido com 6 tiros, um deles acertou o coração e o matou na hora.

O menino de 13 anos foi baleado duas vezes, sendo uma no abdômen e outro na coxa direita e a idosa levou um tiro no peito esquerdo e outro pé.

Os sobreviventes feridos foram encaminhados precisaram ser transferidos de hospital e o estado de saúde deles é grave. A polícia apurou que uma rixa entre facções rivais teria motivado o assassinato de Charles.

As outras duas vítimas podem ter sido baleadas por acidente no momento do crime.