Morre segundo adolescente baleado por dupla de motociclistas em Manaus

Manaus/AM - Um adolescente identificado apenas como ‘feijão’, de 15 anos, morreu nas dependências do hospital Platão Araújo, na Zona leste de Manaus. Ele, junto com outro adolescente foram alvejados na Rua Gaivota, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações, Thalisson Vinícius Pinto Dutra, de 17 anos, estavam conversando foram abordados por dois homens em uma moto que atiraram contra as vítimas. Thalisson morreu após ser atingida no tó‘Feijão' chegou a ser socorrido’ e levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos, mesmo com toda ajuda profissional.

A Polícia Civil, informou foram encontradas trouxinhas, possivelmente de drogas, na roupa das vítimas. O caso segue em investigação.