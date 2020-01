Adolescente leva tiro nas nádegas ao comemorar passagem de ano em frente de casa em Manaus

Manaus/AM - Um adolescente de 17 anos, levou um tiro nas nádegas, no momento em que comemorava a passagem de ano em frente a sua casa, na manhã desta quarta-feira (1), no bairro Vila da Prata, zona Oeste da cidade.



Conforme a polícia, o jovem estava comemorando com seus familiares, quando um um homem, não identificado, se aproximou a pé e efetuou o disparo, fugindo em seguida.

O adolescente foi socorrido e levado ao Hospital 28 de Agosto, onde recebe atendimento médico. A polícia investiga o caso.