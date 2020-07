Adolescente é baleado por motoqueiro em rua de Manaus

Vazamento seletivo da “Operação Sangria”

Manaus/AM - Um adolescente de 17 anos foi baleado no ombro, na noite de sexta-feira (3), na rua 144, do núcleo 3, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, o tiro foi efetuado por um motoqueiro misterioso que parou na frente do adolescente e efetuou o disparo.

O adolescente foi levado ao Hospital Platão Araújo. O caso será investigado pela Polícia Civil.