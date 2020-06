Grupo destrói casa e adolescente acaba assassinado durante confusão no Amazonas

JP, o homem dos respiradores superfaturados, nomeado para a Suhab

Manaus/AM - Um jovem de 15 anos foi assassinado durante uma confusão ocorrida dentro de uma casa na madrugada dessa sexta-feira (26), no bairro de Santa Luzia, no município de Maués, no Amazonas.

A polícia relata que foi chamada no início da madrugada por moradores da rua Bruno Maciel que informavam sobre ter uma grande discussão e tiros disparados no imóvel.

Uma equipe foi até o local e encontrou os móveis e partes da casa completamente depredados e o proprietário nervoso afirmando que havia matado um dos envolvidos na confusão.

O menor foi encontrado no quintal da propriedade. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. O motivo que levou ao quebra-quebra e a morte do rapaz não foram divulgados, mas no local a polícia encontrou um revólve e uma faca.

Os agentes foram informados de que várias pessoas estão envolvidas na ocorrência, porém, elas conseguiram fugir pulando os muros e quintais de vizinhos ao perceberam a viatura chegar.