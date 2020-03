Adolescente morre ao ser crivado de balas por motoqueiros misteriosos em Manaus

Manaus/AM - Um jovem de 16 anos foi assassinado com seis tiros na madrugada desse domingo (1), na avenida Margarita, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte. Um homem de 20 anos que estava com eles também foi baleado, mas sobreviveu.

De acordo com o relato da vítima, ele e o menor caminhavam pela rua quando de repente dois homens surgiram armados e uma motocicleta e os abordaram.

A dupla nem teve temos de correr e foi atingida várias vezes ali mesmo. O menor recebeu seis tiros e morreu na hora, o homem recebeu dois disparos e foi levado às pressas para o hospital. Não há detalhes sobre a gravidade dos ferimentos, mas a polícia já trabalha para identificar os dois pistoleiros que fugiram logo após o crime.