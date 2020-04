Primo confessa ter assassinado e jogado no rio adolescente desaparecida no Amazonas

Em 4 meses, Amazonas recebeu R$ 400 milhões para a saúde

Manaus/AM - Um homem de 29 anos foi preso suspeito de assassinar uma garota de 16, que está desaparecida desde o último dia 31 de março na Comunidade Benjamin Constant, na Zona Rural do município de Itacoatiara, no Amazonas. O acusado é primo da vítima e teria cometido o crime para roubá-la.

Conforme informações repassadas pela polícia, no dia do desaparecimento a adolescente tinha ido a um local conhecido como Ponta do Mauari, para conseguir acessar a internet pelo aparelho celular, Por volta das 18h ela foi vista pela última vez e em seguida sumiu. Durante as investigações a polícia tentou rastrear o aparelho e descobriu que ele havia sido vendido para o morador de uma comunidade próxima.

Os policiais foram até o comprador e depois de recuperar o telefone, descobriram que ele havia sido comercializado pelo próprio primo da vítima. O homem foi conduzido a delegacia e em depoimento confessou que matou a moça para roubar o telefone dela.

Após o crime, ele atirou o corpo no rio em um trecho de correnteza forte, onde as águas o levaram. Até o momento, ele não foi encontrado, além do assassinato, a polícia vai investiga se garota foi estuprada, já que o suspeito tem passagens por estupro de outras mulheres na comunidade.