Adolescente é estrangulada e carbonizada após cair em armadilha feita por amiga

É preciso parar a rede de milícia que fomenta o ódio e divide o País

O assassinato de Alessandra Costa, de 17 anos, chocou moradores e levou três pessoas para a cadeia a cidade de Boa Vista, em Roraima nesse fim de semana. A jovem caiu em uma emboscada feita pela própria amiga e teve o corpo carbonizado.

Ela foi encontrada na última sexta-feira (6), no Anel Viário da cidade. Segundo a polícia, o crime teria sido executado por dois homens de 18 e 20 anos e por uma adolescente de 16, que além de amiga era cunhada de Alessandra. Outras duas pessoas também estão envolvidas, mas seguem foragidas.

O trio faria parte de uma espécie de tribunal do crime e executou a moça porque um deles, com que ela mantinha um relacionamento, achou que ela estava se reaproximando dele para entregá-lo para uma facção rival.

De acordo com informações do sistema Globo de informações, a amiga ficou com a missão de levar Alessandra até uma área de mata, onde depois ela teria sido estrangulada pelos homens.

Após o crime, o trio ainda amarrou a garota, ateou fogo no co cadáver e jogou debaixo do Anel. A amiga da vítima confessou como tudo aconteceu e levou a polícia até o lugar onde estava o corpo.

O crime deixou a população de Boa Vista chocada com a frieza como foi executado. Alessandra deixa uma filha pequena fruto do relacionamento com outro homem.