Em Manaus, adolescente é apreendido com submetralhadora escondida em casa

Manaus/AM - Um adolescente de 17 anos, foi apreendido na madrugada deste sábado (30), com uma submetralhadora escondida em casa, no conjunto Francisca Mendes, bairro Cidade Nova, zona Norte.

O armamento estava carregado com 11 munições. Os policiais que atenderam à ocorrência faziam patrulhamento na área, quando receberam denúncia via Whatsapp informando que o menor estava com a submetralhadora na rua Israelândia do Francisca Mendes.

Ao chegar à residência, eles encontraram a arma. Questionado, o adolescente não quis contar com quem e como conseguia a arma de grosso calibre. Ele foi conduzido, juntamente com a arma, para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).