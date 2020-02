Adolescente de 14 anos é apreendido com arma e moto roubada em Manaus

Manaus/AM - Dois adolescentes foram apreendidos por policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (4ª Cicom) na última sexta-feira (28). Ambos estavam em posse de um simulacro de arma de fogo e conduziam uma motocicleta de cor preta, da marca Honda, com restrição de roubo.

A apreensão dos dois adolescentes ocorreu às 18h45, quando os policiais faziam patrulhamento de rotina na alameda B-4, na comunidade Cidade do Leste, no bairro Gilberto Mestrinho. Os policiais notaram que ambos estavam trafegando naquela via em atitude suspeita e aparentavam bastante nervosismo. Por isso, a equipe policial solicitou que parassem para que fosse realizada a revista pessoal, quando foi encontrado o simulacro de arma de fogo com um dos suspeitos, de 14 anos.

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).