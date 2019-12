Suspeitos são detidos com arma de brinquedo em Manaus

Manaus/AM - Rafael Guilherme da Silva, 22, foi preso e um adolescente de 15 anos foi apreendido com uma faca e uma arma de brinquedo, na noite desta segunda-feira (23), no bairro Monte Pascoal, zona Norte da cidade.

De acordo com a polícia, os suspeitos estavam caminhando em frente ao Igarapé do Passarinho, no mesmo bairro, quando policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) o avistaram em atitude suspeita. A dupla foi abordada e com eles foram encontrados uma faca e uma arma de brinquedo. Ao serem questionados, relataram que os objetos seriam utilizados para realizar assaltos na cidade.

O suspeito foi encaminhado ao 6º DIP e o adolescente deve ser conduzido à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).