Suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas são presos em operação no Amazonas

Manaus/AM - Quatro pessoas de 45, 48, 18 e 19 anos, que não tiveram os nomes revelados, foram presos durante a "Operação Ratoeira", em Parintins, na sexta-feira (21). De acordo com a polícia, um adolescente de 16 anos também foi apreendido.

De acordo com a polícia, a operação ocorreu após levantamento da inteligência e investigação minuciosa, a partir do qual foi encaminhado relatório ao Ministério Público, para a expedição de mandados de busca e apreensão.

Entre os materiais apreendidos pela polícia estão joias, 1 mil em dinheiro, aparelhos celulares e drogas.

Foram cumpridos três mandados nas ruas 41 e 45 na ocupação do Residencial Parintins, e outro na rua Nhamundá, bairro Santa Rita de Cássia. Os mandados foram expedidos pela juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Parintins, Juliana Arrais Mouzinho.

A ação, coordenada pelo subcomandante do 11° BPM, capitão PM Ricardo Viana, contou com o efetivo da Força Tática e do Canil Setorial com a cadela policial Ronda, que encontrou os entorpecentes apreendidos.