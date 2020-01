Homem é preso e adolescente é apreendido com armas, munições e motocicleta furtada

Manaus/AM - Um homem de 26 anos foi preso e um adolescente de 17 anos foi apreendido nesta quinta-feira (16), com uma arma de fogo, munições e um carro roubado, no beco Tucano, bairro Val Paraíso, zona leste da cidade.

De acordo com a polícia, após denúncias anônimas de que dois homens estariam escondidos em uma casa abandonada, vendendo drogas e cometendo assaltos. Ao chegar ao local, a PM encontrou com os suspeitos uma moto com restrição de roubo e placa adulterada OAN-5810 (placa original JXS-1851), três armas de fabricação caseira e três munições intactas de calibres 12, 20 e 28 e uma munição deflagrada de .40.

Os suspeitos foram levados ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis e devem responder por receptação, corrupção de menor e porte ilegal de arma de fogo.