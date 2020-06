Homem é preso e adolescente apreendido com objetos furtados no Amazonas

JP, o homem dos respiradores superfaturados, nomeado para a Suhab

Manaus/AM - Um homem de 25 anos foi preso e um adolescente de 17 anos apreendido, na quinta-feira (25), no município de Uarini, após serem encontrados com objetos provenientes de um furto a um box comercial no município.

Segundo o investigador Junnioan Souza, o comerciante registrou Boletim de Ocorrência (BO), na quarta-feira (24), informando que seu box comercial, localizado na rua Espírito Santo, bairro Centro, havia sido furtado na terça-feira (23), por volta das 23h.

Após denúncia anônima feita via telefone, as equipes saíram em diligência e localizaram os objetos furtados em dois endereços distintos, onde se encontravam um homem de 25 anos e um menor de 17 anos.

Com os suspeitos, foram recuperados nove bonés, quatro mochilas, quatro cintos, quatro cabos USB e dois guarda-chuvas. A partir disso, foi dada voz de prisão ao homem e feita a apreensão do menor. Ambos foram encaminhados à delegacia do município. “Destaco que o material apreendido já foi entregue à vítima no mesmo dia em que foram recuperados”, destacou o gestor.

Tanto o homem quanto o adolescente foram encaminhados à delegacia da cidade, onde ficarão à disposição da Justiça.