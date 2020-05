Adolescentes são apreendidos com drogas em praça no Amazonas

O lockdown e as lições do juiz Ronnie Frank Stone

Manaus/AM - Policiais militares da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) apreenderam, na noite de quarta-feira (06), três adolescentes de 16 anos, por posse de entorpecentes, no município de Maués. Com eles, os policiais apreenderam uma porção de supostamente maconha e trouxinha de supostamente cocaína.

Os policiais que atenderam à ocorrência realizavam blitz, juntamente com servidores da Prefeitura de Maués, para fazer valer o toque de recolher no combate ao novo coronavírus, quando patrulhavam pela cidade e avistaram três adolescentes que estavam em uma praça.

Feita a aproximação, durante as orientações aos adolescentes para irem para suas casas, por conta do toque de recolher, os policiais perceberam o nervosismo dos jovens e resolveram realizar a revista pessoal, quando encontraram as porções de possivelmente substâncias entorpecentes.

Diante dos fatos, os adolescentes foram apreendidos e conduzidos ao 48º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.