Adolescentes são apreendidos após roubar motocicleta de mototaxista em Manaus

Manaus/AM - Dois adolescentes, sendo um de 17 e outro de 15 anos, foram apreendidos na noite desta terça-feira (02), após o roubo de uma motocicleta, ocorrido no ramal Brasileirinho, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

Os policiais faziam patrulhamento de segurança no Jorge Teixeira quando foram alertados pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), por volta das 20h, que um mototaxista havia tido sua motocicleta roubada por dois adolescentes naquele bairro. A guarnição solicitou apoio de outras viaturas da 30ª Cicom e se dirigiu ao local da ocorrência

Após contato com o proprietário do veículo, os policiais iniciaram buscas pelos dois adolescentes, que foram encontrados nas imediações, em posse da motocicleta, que foi reconhecida pelo proprietário, e de um simulacro de arma de fogo calibre 32, com uma munição intacta.

Os dois adolescentes receberam voz de apreensão. Após pesquisa com órgãos de segurança, os policiais detectaram ainda que o jovem tem duas passagens pela polícia por furto e receptação de furto; sua acompanhante, grávida de sete meses, não possui nenhum registro na polícia.

Após os procedimentos, todos os envolvidos na ocorrência foram conduzidos e entregues na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), para as providências.