Adolescente é apreendido com arma e motocicleta roubada na zona Sul de Manaus

Manaus/AM - Policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) apreenderam, na noite deste domingo (02), um adolescente suspeito de porte ilegal de arma de fogo e adulteração de veículo automotor no bairro Distrito Industrial, zona leste da cidade. Com o suspeito os policiais apreenderam um revólver calibre 32 com numeração suprimida e uma motocicleta Honda CG Fan, vermelha, de placa PHK-9694.

Os policiais que atenderam à ocorrência disseram que, por volta das 21h30, durante patrulhamento no Distrito Industrial, avistaram um indivíduo em uma motocicleta em atitude suspeita na avenida Buriti. Feito o acompanhamento até a Manaus 2000, os policiais observaram que o suspeito perdeu o controle da motocicleta e caiu em um barranco.

Foi feita a abordagem e, durante revista pessoal, os policiais encontraram o revólver, que estava na cintura do suspeito. Após consulta, foi constatado que a motocicleta estava com restrição de roubo.

Diante dos fatos, o adolescente foi apreendido e conduzido até a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) para os procedimentos legais.